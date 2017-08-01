В Кыштыме глава округа вновь напомнила управляющим компаниям, что зима не за горами
Автор: КР от Вчера, 13:06 Категория: ЖКХ
Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева попросила руководителей управляющих компаний отчитаться о промывке внутридомовых систем отопления и готовности бойлеров, а также по установке общедомовых приборов учёта тепла.
Заместителю главы по ЖКХ Александру Кочерещенко поручено взять под контроль микрорайон Нижнего Кыштыма, где сроки установки счётчиков сдвигаются на 1 октября. Кроме того, остаётся около 10 домов, где не промыты системы отопления. На заметку взята и управляющая компания «Гарант». От УЖХ глава потребовала предоставить чёткий график работ по завершению установки приборов учёта.
Представитель компании «Три кита» сообщил, что в их жилом фонде жильцы одной из многоэтажек отказались от установки коллективного прибора учёта. Людмила Шеболаева попросила компанию «Комфорт», где такими приборами оборудованы все дома, представить расчёты, чтобы на их примере убедить «отказников» в преимуществах общедомового счётчика.
В компании «Доверие» к сентябрю завершат установку двух последних приборов учёта тепла. Тревожная ситуация складывается в компании «ДЕЗ». Здесь заморожен ремонт системы отопления в доме Ю. Ичёвой, 183. Об этом пойдёт отдельный разговор на комиссии по подготовке к зиме.
Комментарии
Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма (Гость Анастасия)
Приехали на выступление группы специально из Свердловской области. Это было как всегда невероятно, феерично, бешеная энергетика, высокий профессионализм группы. Такого шоу Тайгинка точно еще не в >>>
В Кыштыме только-только начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Конкурсы затянулись (Гость Юлия)
Лучше бы каноплянку отремонтировали. Она уж бедная ели стоит. Скоро жильцов накроет этими "домами" >>>
Не называйте свои адреса! Жителей Кыштыма предупреждают о подозрительных звонках (Гость Катерина)
Такие звонки были и в Верхнем Уфалее >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Девочка в пижаме в горошек.)
[/quote] [quote=Мальчик в полосатой пижаме][quote=Антон_Усков]Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
А с каких это пор журналисты должны согласовывать с кем бы то ни было свои статьи, если информация взята из официального источника? И что в официальном источнике дали искажённую информацию А с каких >>>
Все комментарии