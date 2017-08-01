В Кыштыме глава округа вновь напомнила управляющим компаниям, что зима не за горами

Автор: КР от Вчера, 13:06 Категория: ЖКХ

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева попросила руководителей управляющих компаний отчитаться о промывке внутридомовых систем отопления и готовности бойлеров, а также по установке общедомовых приборов учёта тепла.

Заместителю главы по ЖКХ Александру Кочерещенко поручено взять под контроль микрорайон Нижнего Кыштыма, где сроки установки счётчиков сдвигаются на 1 октября. Кроме того, остаётся около 10 домов, где не промыты системы отопления. На заметку взята и управляющая компания «Гарант». От УЖХ глава потребовала предоставить чёткий график работ по завершению установки приборов учёта.

Представитель компании «Три кита» сообщил, что в их жилом фонде жильцы одной из многоэтажек отказались от установки коллективного прибора учёта. Людмила Шеболаева попросила компанию «Комфорт», где такими приборами оборудованы все дома, представить расчёты, чтобы на их примере убедить «отказников» в преимуществах общедомового счётчика.

В компании «Доверие» к сентябрю завершат установку двух последних приборов учёта тепла. Тревожная ситуация складывается в компании «ДЕЗ». Здесь заморожен ремонт системы отопления в доме Ю. Ичёвой, 183. Об этом пойдёт отдельный разговор на комиссии по подготовке к зиме.