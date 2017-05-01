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В Кыштыме уже сегодня определятся с датой завершения отопительного сезона

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: ЖКХ

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Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева провела опрос руководителей управляющих компаний и теплоснабжающих организаций, чтобы выяснить их позицию по этому вопросу.

 

На сегодня в домах, оборудованных приборами учёта тепловой энергии и автоматической системой регулирования подачи теплоносителя, батареи уже отключены. Представители «Челябкоммунэнерго», которое арендует центральную городскую котельную, также сообщили, что среднесуточная температура в последние дни соответствует нормативу, позволяющему остановить теплоснабжение.

 

Глава Людмила Шеболаева поручила своему первому заместителю Петру Мошкину  до конца дня определиться с датой окончания отопительного сезона в Кыштымском городском округе. При этом решено, что отопление до особого распоряжения будет сохранено в детских садах и в центральной городской больнице.

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