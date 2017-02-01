Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме приняли соломоново решение по повышающему коэффициенту на теплоснабжение

В Кыштыме приняли соломоново решение по повышающему коэффициенту на теплоснабжение

Автор: КР от Вчера, 17:56 Категория: ЖКХ

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Сегодня в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева провела совещание с представителями управляющих компаний и  теплоснабжающих организаций. Установленный законом об энергосбережении повышающий коэффициент за теплоснабжение применяется при расчётах к тем собственникам квартир, чьи дома не имеют общего прибора учёта теплоэнергии. В Кыштыме по уведомлению теплоснабжающей организации «ЮжУраСпецМВ» расчёты по новым правилам ввели управляющие компании «ЖКХ», «Три кита» и «УЖХ».

 

Коммунальщики и владельцы котельных услышали в свой адрес много нелестных оценок в чёрствости, инертности и неспособности вести диалог с населением.  Рост платежей за теплоснабжение на 50 процентов породил вал недовольства горожан. Глава округа потребовала  ввести мораторий на применение повышающего коэффициента. Возражений ни от кого не последовало.

 

Управляющим компаниям до 10 апреля дан срок на проведение собраний с собственниками помещений в многоквартирных домах. Но и самим собственникам нужно проявить активность. Подробности в завтрашнем номере газеты «Кыштымский рабочий».

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter