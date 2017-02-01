В Кыштыме приняли соломоново решение по повышающему коэффициенту на теплоснабжение

Автор: КР от Вчера, 17:56 Категория: ЖКХ

Сегодня в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева провела совещание с представителями управляющих компаний и теплоснабжающих организаций. Установленный законом об энергосбережении повышающий коэффициент за теплоснабжение применяется при расчётах к тем собственникам квартир, чьи дома не имеют общего прибора учёта теплоэнергии. В Кыштыме по уведомлению теплоснабжающей организации «ЮжУраСпецМВ» расчёты по новым правилам ввели управляющие компании «ЖКХ», «Три кита» и «УЖХ».

Коммунальщики и владельцы котельных услышали в свой адрес много нелестных оценок в чёрствости, инертности и неспособности вести диалог с населением. Рост платежей за теплоснабжение на 50 процентов породил вал недовольства горожан. Глава округа потребовала ввести мораторий на применение повышающего коэффициента. Возражений ни от кого не последовало.

Управляющим компаниям до 10 апреля дан срок на проведение собраний с собственниками помещений в многоквартирных домах. Но и самим собственникам нужно проявить активность. Подробности в завтрашнем номере газеты «Кыштымский рабочий».