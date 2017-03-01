В Кыштыме управляющие компании убеждают собственников жилья обзавестись общедомовыми тепловыми счётчиками

Автор: КР от Сегодня, 15:31 Категория: ЖКХ

Сегодня в администрации округа первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин провёл заседание штаба по подготовке к зиме. Подводились и предварительные итоги по проведению собраний с собственниками квартир многоэтажных домов. Они должны принять решение об установке общедомовых приборов учёта тепловой энергии.

Напомним, ситуация в Кыштыме обострилась в январе, когда теплоснабжающая компания «ЮжУралСпец-МС» при начислении платы за теплоэнергию применила повышающий коэффициент 1,5. Речь о тех домах, которые обеспечиваются теплом её котельными и которые не имеют общедомовых приборов учёта. Рост платежей в полтора раза вызвал протесты населения (подробности тут). После вмешательства главы округа Людмилы Шеболаевой «ЮжУралСпецМС» согласилось на введение до 10 апреля моратория на использование повышающего коэффициента.

Сегодня на заседании штаба выяснилось, что у управляющей компании «Три кита» в установке счётчиков нуждаются четыре дома и сейчас добираются голоса собственников, чтобы официально закрепить такое решение. Компания «Доверие» работает с собственниками жилья в 15 домах и старшие по домам проводят с ними заочное голосование. По той же схеме работает УК «Гарант». У компании «Комфорт» 80 процентов жилфонда уже оснащены приборами учёта. Без них пока остаются три многоквартирных дома, но на установке счётчиков настаивают и жильцы четырёх небольших домов, которые по техническим параметрам не попадают под закон об энергосбережении. В 30 домах проводит собрания с жильцами и компания «ЖКХ» Нижнего Кыштыма.

Как пояснил сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Головачёв, жильцы могут сами выбрать организацию, которая имеет лицензию на установку приборов учёта.