В Кыштыме управляющие компании отчитались о готовности выполнить закон об энергосбережении
Автор: КР от Вчера, 15:50 Категория: ЖКХ
В Кыштымском городском округе компания «ЮжУралСпецМВ» январские платёжки за теплоснабжение выставила с использованием повышающего коэффициента 1,5. По закону об энергосбережении он применялся к домам, не имевшим общедомовых приборов учёта теплоэнергии. Несмотря на обоснованность таких мер, это вызвало возмущение жителей.
В феврале глава округа Людмила Шеболаева предложила тепловикам установить до 10 апреля мораторий на применение коэффициента, а управляющим компаниям – обеспечить проведение собрания собственников, чтобы урегулировать вопросы по установке приборов там, где их нет.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» повышающий коэффициент к начислениям платы за отопление был отменён. Причём перерасчёт проведут с 1 января. Но отмена коэффициента не освобождает собственников от установки общедомовых приборов учёта тепловой энергии.
Сегодня на оперативном совещании первый заместитель главы округа Пётр Мошкин провёл опрос руководителей управляющих компаний по проведённой работе. Представители компаний «ДЕЗ», «Доверие», «Гарант», «Три кита», УЖХ», «Комфорт», «ЖКХ» отчитались, что собрания собственников проведены и протоколы голосования по вопросу об установке коллективных приборов учёта уже либо готовы, либо в завершающей стадии оформления.
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