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В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день

Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: ЖКХ

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Вчера глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева пригласила на встречу руководство компании «Челябкоммунэнерго». Обсуждался ход строительства на улице К. Либкнехта 150-метрового участка теплосети с увеличением диаметра труб до 300 миллиметров.

 

Ранее предполагалось, что эти работы начнутся в июне и завершатся 10 августа. В реальности подрядчик – компания «КВС-11» приступила к ним только 20 июля, и теперь окончание работ сдвинулось на конец августа. В Челябкоммунэнерго сдвиг сроков объясняют длительным согласованием  схемы организации дорожного движения в районе стройки, наличием здесь других инженерных коммуникаций, а также задержками с поставками новых лотков для теплосети.

 

Без горячей воды с 5 июля в районе радиогородка остаются 12 многоэтажных домов на улице К. Либкнехта, К. Косолапова, Красной Звезды.

 

Глава округа потребовала от руководства Челябкоммунэнерго представить подробный план производства работ и предложила работать весь световой день, а не только в течение смены, чтобы ускорить капитальный ремонт трассы.

 

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