В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день
Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: ЖКХ
Вчера глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева пригласила на встречу руководство компании «Челябкоммунэнерго». Обсуждался ход строительства на улице К. Либкнехта 150-метрового участка теплосети с увеличением диаметра труб до 300 миллиметров.
Ранее предполагалось, что эти работы начнутся в июне и завершатся 10 августа. В реальности подрядчик – компания «КВС-11» приступила к ним только 20 июля, и теперь окончание работ сдвинулось на конец августа. В Челябкоммунэнерго сдвиг сроков объясняют длительным согласованием схемы организации дорожного движения в районе стройки, наличием здесь других инженерных коммуникаций, а также задержками с поставками новых лотков для теплосети.
Без горячей воды с 5 июля в районе радиогородка остаются 12 многоэтажных домов на улице К. Либкнехта, К. Косолапова, Красной Звезды.
Глава округа потребовала от руководства Челябкоммунэнерго представить подробный план производства работ и предложила работать весь световой день, а не только в течение смены, чтобы ускорить капитальный ремонт трассы.
Комментарии
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Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
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а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
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алешенька , чернобров ! что за палата №6 ? совсем крыша поехала что-ль ? >>>
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Необходимо поправить. Во втором абзаце текста идет речь об иконе преподобного Моисея Уфимского, уроженца троицкого района, широко почитаемого в Уфе и окрестных местах, скончавшегося в 1982 г., в 2002 >>>
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