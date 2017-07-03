В Кыштыме сегодня ночью перенесут остановку общественного транспорта в другое место

Автор: КР от Сегодня, 17:51 Категория: ЖКХ

Сейчас без горячей воды остаётся жилой сектор за магазином № 20. Это 12 многоэтажных домов на улице К. Либкнехта, К. Косолапова и Красной Звезды. Прошлой осенью на Либкнехта прокладывалась новая тепловая сеть с увеличением диаметра труб. Предполагалось, что до её запуска теплоноситель для системы горячего водоснабжения (ГВС) будет поступать по старой магистрали, но при опрессовке в июне она не выдержала испытаний.

Сегодня ночью в районе магазина № 20 будет перенесена на новое место остановка общественного транспорта. Временно она разместится рядом, на стоянке перед этим торговым заведением. Это позволит подрядчикам «Челябкоммунэнерго» компании «ВКС» приступить к земляным работам, чтобы заменить изношенную магистраль на новые трубы увеличенного диаметра. Это решит проблемы с дефицитом теплоносителя в указанном районе. Затем остановку вернут на прежнее место, а строители продолжат работы на теплотрассе с выходом к тепловой камере около 102-го дома на улице К. Либкнехта.

Как сказал сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин на продолжение ремонта теплотрассы выделено около трёх миллионов рублей. Предельный срок для подрядчиков по прокладке нового участка теплотрассы установлен до 10 августа.

Сегодня возобновилось горячее водоснабжение в шести домах на улицах Вайнера и Образцова. Здесь ремонт теплотрассы завершила компания «ЮжУралСпецМВ».