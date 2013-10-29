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» » В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети

В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети

Автор: КР от Вчера, 13:54 Категория: ЖКХ

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В районе Нижнего Кыштыма без горячей воды остаются 14 домов на улице Интернационала, детсад № 27 и торговый дом «Домино». Всё это вызывает справедливое возмущение жителей.

 

В этом микрорайоне опрессовка сетей началась ещё в мае. К 3 июня гидравлические испытания в целом были завершены, но упомянутые объекты и жилые дома  на сегодня остаются без горячей воды из-за череды повреждений на тепломагистрали. За прошедшие недели ремонтная бригада «ЮжУралСпецМВ» провела замену 200-метрового аварийного участка теплосети за ДК металлургов от тепловой камеры № 7.

 

Как сказал сайту «КР» начальник обособленного подразделения этой компании Валерий Пашко, вчера вечером сеть начала заполняться теплоносителем, но выявилось новое повреждение на следующем участке сети, ближе к ТК-8. Сегодня здесь велось вскрытие теплотрассы, чтобы определить масштабы повреждения. Ремонтники затруднились с ответом, сколько времени потребуется на устранение новой аварии.

 

Кроме того, на Нижнем Кыштыме ремонт будет проводиться на улице в районе дома № 6 на улице Соплякова, что также потребует временного отключения теплоносителя. Параллельно начнутся работы на улице Вайнера, где из-за аварийной ситуации без горячего водоснабжения остаются шесть домов.

 

Комментарии:

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  • Регистрация: 29.10.2013
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Печально, конечно, что сидим без горячей воды из-за аварий. Но радует, что это происходит сейчас, а не накануне отопительного сезона, как раньше. Однако сроки ремонтов хотелось бы знать - ведь есть же какие-то нормативы.
 
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  • VIKMAL

  • Вчера, 16:33
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Такими темпами до зимы воды горячей не будет...
 
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  • Гость гость

  • Вчера, 15:42
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Соболезную, но это должно было случиться рано или поздно. Столько лет ничего не ремонтировалось, вот итог, а помнится в былые годы жители нижнего радовались что горячую воду у них летом практически не отключали, пришла пора пожинать плоды.
 
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