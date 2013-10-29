В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети

Автор: КР от Вчера, 13:54 Категория: ЖКХ

В районе Нижнего Кыштыма без горячей воды остаются 14 домов на улице Интернационала, детсад № 27 и торговый дом «Домино». Всё это вызывает справедливое возмущение жителей.

В этом микрорайоне опрессовка сетей началась ещё в мае. К 3 июня гидравлические испытания в целом были завершены, но упомянутые объекты и жилые дома на сегодня остаются без горячей воды из-за череды повреждений на тепломагистрали. За прошедшие недели ремонтная бригада «ЮжУралСпецМВ» провела замену 200-метрового аварийного участка теплосети за ДК металлургов от тепловой камеры № 7.

Как сказал сайту «КР» начальник обособленного подразделения этой компании Валерий Пашко, вчера вечером сеть начала заполняться теплоносителем, но выявилось новое повреждение на следующем участке сети, ближе к ТК-8. Сегодня здесь велось вскрытие теплотрассы, чтобы определить масштабы повреждения. Ремонтники затруднились с ответом, сколько времени потребуется на устранение новой аварии.

Кроме того, на Нижнем Кыштыме ремонт будет проводиться на улице в районе дома № 6 на улице Соплякова, что также потребует временного отключения теплоносителя. Параллельно начнутся работы на улице Вайнера, где из-за аварийной ситуации без горячего водоснабжения остаются шесть домов.