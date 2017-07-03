В Кыштыме жители ряда многоквартирных домов в районе радиогородка пробудут без горячей воды ещё три недели

Автор: КР от Вчера, 17:26 Категория: ЖКХ

Как уже сообщалось сегодня на нашем сайте, в предстоящую среду, 5 июля, будет возобновлена подача горячего водоснабжения основной части жителей района Верхнего Кыштыма. Сегодня аварийная бригада обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» завершает ремонт 30 метров трубопровода возле дома № 115 на улице Карла Либкнехта. Завтра начнётся ремонт трубопровода у дома № 8 на улице Горелова. На данный момент без горячей воды находятся около 12 тысяч жителей Верхнего Кыштыма. Почти во все квартиры и учреждения подача ГВС возобновится 5 июля.

А вот жителям района магазина «Двадцатый» придётся запастись терпением ещё на две-три недели. Как пояснил сайту «КР» заместитель начальника участка обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» Евгений Сабанаев, здесь уже завтра начнётся капитальный ремонт теплотрассы. Будет увеличен диаметр трубопровода, а также установят новые железобетонные колодцы. На это время без ГВС останутся 12 многоквартирных домов, отделение Сбербанка на улице Карла Либкнехта и торговый дом «Родник».