Жительница Кыштыма погасила долг за ЖКУ только после ареста у неё телевизора
Автор: КР от Сегодня, 10:35 Категория: ЖКХ
На этой неделе жительница дома № 53 на улице Челюскинцев полностью погасила долг за жилищно-коммунальные услуги, заплатив 69 тысяч рублей. Квитанции от управляющей компании «Комфорт» семья игнорировала больше года.
– Когда вместе с судебными приставами мы пришли к ним, они нам такой скандал устроили! – сказала сайту «КР» юрист «Комфорта» Анелия Галкина. – Мужчина кричал и не пускал нас в квартиру. Нам даже пришлось вызвать наряд полиции, и только с полицейскими удалось войти в квартиру. В счёт погашения долга пристав-исполнитель арестовал у должников плазменный телевизор. Техника до сих пор остаётся пока в управляющей компании, но арест с неё уже снят, и теперь уже бывшие должники могут забрать её.
Представители управляющей компании «Комфорт» совместно с приставами каждую неделю наведываются к должникам. В общей сложности кыштымцы задолжали «Комфорту» более четырёх миллионов рублей.
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