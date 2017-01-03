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Жительница Кыштыма несколько лет не платила за жилищно-коммунальные услуги – она копила на автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: ЖКХ

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В Кыштыме судебные приставы взыскали с одной из должниц в пользу управляющей компании «Комфорт» 130 тысяч рублей. Как сказала сайту «КР» начальник городского отдела судебных приставов Елена Кенибас, необходимая сумма была автоматически списана с банковского счёта должницы. Сама же неплательщица пояснила, что она откладывала деньги на покупку автомобиля.

 

– В декабре, после внедрения электронного документооборота, процедура взыскания долгов значительно упростилась, – поясняет Елена Владимировна. – База автоматически выявляет зарплатные и другие банковские счета должников и в течение суток происходит списание денежных средств.

 

По долгам за ЖКУ только в декабре 2016 года приставам удалось взыскать с кыштымцев в пользу управляющих компаний два миллиона 225 тысяч рублей, в то время как в предыдущие годы, до перехода на автоматизированную систему, общая сумма взысканий не превышала одного миллиона.

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