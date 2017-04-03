В Кыштыме у злостного должника за ЖКУ могут арестовать квартиру

Автор: КР от Сегодня, 11:35 Категория: Общество

Вчера судебные приставы совместно с юристом управляющей компании «Комфорт» провели рейд по адресам злостных неплательщиков. Они наведались в 20 квартир, жильцы которых уже не один год игнорируют квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как показывает практика, довольно приличный массив долгов приходится на комнаты коммунального типа и квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. Так, в одной из комнат площадью в восемь квадратных метров дома № 51 на улице Челюскинцев по договору социального найма с администрацией Кыштымского городского округа проживает женщина с двумя взрослыми дочерьми. Сама она нигде не работает и злоупотребляет спиртным, и только одна из её дочерей официально трудоустроена. Женщины накопили коммунальный долг в 150 тысяч рублей.

– Арестовывать в этом жилище нечего, – констатирует юрист «Комфорта» Анелия Галкина. – Будем выходить на администрацию округа, чтобы решать вопрос о погашении задолженности.

Аналогичная история и у соседей в этом же доме. Четверо жильцов муниципальной квартиры накопили свыше ста тысяч рублей долга за ЖКУ.

Что касается собственников квартир, то владелец одной из «двушек» в доме № 43 на улице Челюскинцев, 42-летний мужчина, сдаёт свою квартиру за семь тысяч рублей в месяц, но за два года, с учётом набежавших пени и штрафов, перед управляющей компанией «Комфорт» накопилась задолженность в 219 тысяч рублей.

– Арестовать в его квартире бытовую технику мы не имеем права, поскольку она принадлежит квартиросъёмщикам, – сказала сайту «КР» судебный пристав-исполнитель Татьяна Ситникова. – У должника арестованы все банковские счета, но на них было только 19 рублей.

Исполнительное производство в отношении этого владельца квартиры ведётся с октября прошлого года. Сейчас приставы пытаются выяснить его место работы и не исключено, что арест может быть наложен на саму квартиру.