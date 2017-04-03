Губернатор поручил Регоператору продолжить работу по переводу домов на спецсчета

Автор: КР от Сегодня, 17:23 Категория: ЖКХ

На встрече с гендиректором Регоператора Вадимом Борисовым губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу с южноуральцами о преимуществах формирования спецсчетов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Также он поставил задачу параллельно с выполнением капремонтов в 2017 году активно вести подготовительную работу на 2018 год: готовить проектно-сметную документацию, проводить конкурсы. Подрядчики, имея заказ, заранее будут готовиться к выполнению ремонтов.

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, на 1 января этого года спецсчета имели семь процентов жилого фонда – это 1 607 домов. Но разъяснительная работа с собственниками и управляющими компаниями продолжается. До конца года, по его оценкам, на спецсчетах будут аккумулировать средства на капремонт 10 процентов всех многоквартирных домов региона.

В Кыштымском округе из 314 домов, внесённых в реестр капремонта, спецсчёт открыли собственники 15 домов.

По прогнозам Регоператора, в этом году на Южном Урале будут выполнены 7 357 видов работ на 1 534 домах на общую сумму более четырёх миллиардов рублей. В Кыштымском округе на 73 миллиона рублей будет выполнено 148 видов работ, включая ремонт 24 кровель, на 52 домах.

Гендиректор Регоператора Вадим Борисов отметил, что в этом году в целом работ будет выполнено на 2,7 процента больше, чем в прошлом. Кроме того, с этого года введено укрупнение лотов: подрядчик будет выходить на дом для выполнения сразу нескольких видов работ. Уже сейчас это позволило привлечь к конкурсам в два раза больше специализированных строительных организаций.

Региональный минстрой провёл уже 18 процедур по отбору подрядных организаций, что позволило значительно увеличить их число для ведения строительно-монтажных работ: с 95 в 2016 году до 155 в 2017-м.