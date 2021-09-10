В Кыштыме начинается отопительный сезон

Сегодня, 16:42 Категория: ЖКХ

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Сегодня глава округа Людмила Шеболаева подписала постановление о начале отопительного сезона.



С 13 сентября организации, оказывающие услуги по теплоснабжению в Кыштымском городском округе, начнут поэтапный запуск теплоносителей в многоквартирных домах. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ рекомендовано составить графики подключения домов к теплу, а также согласовать их с тепловиками.



Регламентные инженерно – технические работы по подаче теплоносителя требуют определённого времени, поэтому тепло в дома будет приходить поэтапно. В том случае, если с подключением возникнут вопросы, жители могут обращаться в свои управляющие организации и ТСЖ.



Все котельные округа, отапливающие жилой фонд и объекты социальной сферы, полностью готовы к зиме.