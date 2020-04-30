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В Кыштыме завершается отопительный сезон

Сегодня, 17:03 Категория: Общество
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Тепло в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы начнут отключать с 1 мая. Соответствующее постановление подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Теперь ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям необходимо организовать работу по переходу систем теплоснабжения на летнюю схему. Сам теплоноситель переведут в режим горячего водоснабжения. Первые работы по опресовке теплосетей начнутся уже в конце мая.

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Теги: Кыштым Отопительный сезон Постановление главы

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