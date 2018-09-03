В Кыштыме завтра начинается отопительный сезон Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: ЖКХ 0 Соответствующее распоряжение подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Теплоснабжающие организации с 27 сентября начнут поэтапный запуск теплоносителей в многоквартирные дома. Руководители ТСЖ и управляющих компании согласовывают графики подключения. – Раньше, необходимо было, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась ниже восьми градусов в течение пяти дней, – говорит заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Теперь же муниципалитеты сами принимают решения о начале отопительного сезона. Все 18 котельных Кыштыма постепенно будут набирать мощности для отопления жилого фонда. Батареи во всех квартирах жителей станут горячими до 3 октября. Как уже сообщалось на сайте «КР», с 23 сентября к теплу начали подключать объекты социальной сферы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить