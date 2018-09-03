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В Кыштыме завтра начинается отопительный сезон

Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: ЖКХ

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Соответствующее распоряжение подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Теплоснабжающие организации с 27 сентября начнут поэтапный запуск теплоносителей в многоквартирные дома. Руководители ТСЖ и управляющих компании согласовывают графики подключения.

 

– Раньше, необходимо было, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась ниже восьми градусов в течение пяти дней, – говорит заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Теперь же муниципалитеты сами принимают решения о начале отопительного сезона.

 

Все 18 котельных Кыштыма постепенно будут набирать мощности для отопления жилого фонда. Батареи во всех квартирах жителей станут горячими до 3 октября.

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», с 23 сентября к теплу начали подключать объекты социальной сферы.


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