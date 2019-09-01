В Кыштыме сегодня подписано постановление о включении отопления в жилых домах Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: ЖКХ 0 Завтра, 18 сентября, начнётся поэтапный запуск теплоносителей в многоквартирных домах нашего города. Соответствующее постановление подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Такое решение было принято с учётом обращений кыштымцев. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ рекомендовано составить графики подключения домов к теплу, а также согласовать их с тепловиками. В том случае, если с подключением тепла возникнут вопросы, жители могут обращаться в свои управляющие организации и ТСЖ. Напомним, в прошлом году отопительный сезон для жилого фонда в Кыштыме начался с 27 сентября. В этом году с 5 сентября отопление включено в детских садах и отделениях городской больницы. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить