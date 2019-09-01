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В Кыштыме сегодня подписано постановление о включении отопления в жилых домах

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: ЖКХ

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Завтра, 18 сентября, начнётся поэтапный запуск теплоносителей в многоквартирных домах нашего города. Соответствующее постановление подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

Такое решение было принято с учётом обращений кыштымцев. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ рекомендовано составить графики подключения домов к теплу, а также согласовать их с тепловиками. В том случае, если с подключением тепла возникнут вопросы, жители могут обращаться в свои управляющие организации и ТСЖ.

 

Напомним, в прошлом году отопительный сезон для жилого фонда в Кыштыме начался с 27 сентября.

 

В этом году с 5 сентября отопление включено в детских садах и отделениях городской больницы.

 


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