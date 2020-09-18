В Кыштыме начинается отопительный сезон

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В связи с неблагоприятными погодными условиями с 18 сентября начинается подача теплоносителя всем категориям потребителей в посёлках Слюдорудник, Тайгинка, а также в микрорайонах, отапливаемых от котельных №8 и №67. Это связано с необходимостью первоочередного подключения к отоплению детских садов и школ, расположенных в посёлках и микрорайоне абразивного завода. Постановление о начале отопительного сезона подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Как сообщает администрация Кыштымского городского округа, с 21 сентября организации, оказывающие услуги, начнут поэтапный запуск теплоносителей в многоквартирных домах. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ рекомендовано составить графики подключения домов к теплу, а также согласовать их с тепловиками.

Это не значит, что во все дома кыштымцев тепло придёт одновременно. Теплоисточники города набирают необходимые мощности для отопления жилого фонда постепенно. Поэтому тепло подаётся поэтапно. В том случае, если с подключением тепла возникнут вопросы, жители могут обращаться в свои управляющие организации и ТСЖ.

Все котельные округа, отапливающие жилой фонд и объекты социальной сферы полностью готовы к зиме. С 14 сентября обеспечена подача тепла в детские сады и отделения городской больницы.