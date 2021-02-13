По инициативе Алексея Текслера отдельным категориям граждан будет оказываться материальная помощь на установку внутридомового газового оборудования

Вчера, 15:06 Категория: ЖКХ

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Правительством региона ведется большая работа по газификации территорий Южного Урала. По поручению Алексея Текслера в разы увеличена субсидия из областного бюджета на реализацию проектов газификации. Во многих муниципалитетах сети проложены, но не каждый собственник домовладения может к ним подключиться, так как установка газового оборудования и присоединение стоит больших денег.

Про эту проблему неоднократно говорили южноуральцы во время встреч с Алексеем Текслером. Глава региона принял решение и поставил задачу социальному блоку регионального правительства разработать дополнительные меры поддержки для граждан на установку внутридомового газового оборудования.

Законопроект внесен в Законодательное Собрание й области. Предусмотрено, что предложенная губернатором новая мера социальной поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Мера поддержки будет предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов по оплате внутридомового газового оборудования и затрат на его установку.

Сумма субсидии составит 60 тысяч рублей. Предоставление единовременной социальной выплаты будет осуществляться после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Категории граждан, которые могут рассчитывать на социальную выплату:

-одиноко проживающие пенсионеры – собственники жилых помещений;

-многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, которые являются собственником жилого помещения;

-семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, которые являются собственником жилого помещения.