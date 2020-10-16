В Кыштыме сегодня некоторые улицы останутся без света. Рассказываем, где в ближайшие дни ещё пройдут плановые работы

Сегодня, 11:11 Категория: ЖКХ

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Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает:

20 октября с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры от ТП-153 будет отключено электроснабжение на: ул. Комсомольская, с № 17 по № 58; Чкалова, с № 3 по № 34; Торфяная, с № 1 по № 9.

23 октября с 9 до 17 часов в связи с присоединением жилых домов к ТП-33 и ТП-12 будет отключено электроснабжение на ул. Свободы, с № 15 по № 47; Северная, с № 7 по № 42; Герцена, с № 1 по № 29; Урицкого, с № 1 по № 23; Красноармейская, с № 3 по № 72; Маукская, № 12,19.

ОТМЕНЯЕТСЯ: 19 октября с 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на подстанции «Кыштым» будет отключено электроснабжение на: ул. Комсомольская, с № 60 по № 101; Челябинская, с № 1 по № 46; Солнечная, с № 1 по № 8; 1-я Южная, с № 1 по № 49; 2-я Южная, с № 1 по № 34; Калинина, с № 198 по № 323; К.Либкнехта, № 125, 127, 129, 131, 133, 135,139, с № 188 по № 280; Красной Звезды, № 102,103,105,107, с № 127 по № 180; Парковая, с № 1 по № 11; Озёрная, с № 2 по № 63; Ольховая, с № 1 по № 6; 3-я Озёрная, с № 22 по № 67а; Саломатина, с № 12 по № 65; Клима Косолапова, с № 20 по № 49; Солонцовая, с № 7 по № 43; Литейная, с № 1 по № 4; Профилакторий Южный, № 1,2,3; Ленина, № 44; пер. К.Косолапова, с № 1 по № 35; пер. Пролетарский, с № 1 по № 70; пер. Комсомольский, с № 1 по № 10; в Вечерней школе; Сбербанке.

В связи с этим с 8 до 9.30 часов и с 17 до 18 часов будут производиться кратковременные отключения электроснабжения на ул. К.Либкнехта, с № 180 по № 221; Демина, № 6,8,14; Челюскинцев, № 49,51,53,55,55а,59,59а, в детском саду № 20.