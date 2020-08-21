В Кыштыме пройдут работы по замене водовода и ремонту линии электропередачи

Вчера, 10:00 Категория: ЖКХ

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Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, во вторник, 25 августа, в связи с заменой водопровода к жилому дому будет отключено водоснабжение:

- с 9 до 13 часов на улице Металлистов, 1г, 6а, 8, 10, 12; в ТК «Славный», в здании Мечети;

- с 9 до 16 часов на улицах Металлистов, 1а; ул. Республики, № 109.

Также 25 августа с 10 до 14 часов в связи с ремонтными работами на линии электропередачи будет отключено электроснабжение на в посёлке Косой мост; на улице Дальняя; в СНТ «Сугомак», «Мичуринец», «Лесовод», «Дальняя Дача», «Дружба», «Уралец», «Энергетик», «Деханов пруд», на территории Санаторно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина, на кордоне «Казгалы».