Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме детские сады и больница первыми входят в отопительный сезон

Сегодня, 09:04 Категория: ЖКХ
451
0

Вчера, 14 сентября, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление о начале отопительного сезона в детских садах и в городской больнице. 

 

Как сообщается на сайте администрации округа, такое решение было принято на еженедельном оперативном совещании. В ближайшие дни батареи прогреются в отделениях больницы и во всех дошкольных образовательных учреждениях Кыштымского городского округа. Все они готовы принять теплоноситель. 

 

Решение о начале отопительного сезона в садиках и отделения горбольницы принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым отопительный сезон

Похожие публикации:

В Кыштыме сегодня подписано постановление о включении отопления в жилых домах

Прокурор города Кыштыма пригрозил тем, кто может сорвать начало отопительного сезона

В Кыштыме начинается отопительный сезон

В Кыштыме завершается отопительный сезон

В Кыштыме первыми теплоснабжение получат детские сады и корпуса городской больницы

Комментарии:

Добавить