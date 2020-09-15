В Кыштыме детские сады и больница первыми входят в отопительный сезон

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Вчера, 14 сентября, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление о начале отопительного сезона в детских садах и в городской больнице.

Как сообщается на сайте администрации округа, такое решение было принято на еженедельном оперативном совещании. В ближайшие дни батареи прогреются в отделениях больницы и во всех дошкольных образовательных учреждениях Кыштымского городского округа. Все они готовы принять теплоноситель.

Решение о начале отопительного сезона в садиках и отделения горбольницы принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.