В Кыштыме в двух десятках многоквартирных домов батареи станут горячими уже сегодня

Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: ЖКХ

Утром на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа обсуждался только один вопрос – начало отопительного сезона.

Напомним, соответствующее постановление глава округа Людмила Шеболаева подписала в минувшую пятницу, 22 сентября. Однако график подключения жилых домов предоставила пока только одна управляющая компания – «Комфорт».

Как сказал на совещании директор этой компании Дмитрий Двукраев, сегодня тепло придёт в 20 многоквартирных домов. Это дома № 2, 4, 6, 8, 10 на улице Дёмина, № 123, 131, 133, 135 на Карла Либкнехта, а также ряд многоквартирных домов на улицах Красной Звезды и Челюскинцев.

Под управлением «Комфорта» находится 56 домов. Все они будут подключены к отоплению в течение двух-трёх дней.

Что касается остальных управляющих компаний, то на сегодня больше ни одна из них ещё не предоставила графика подключения жилищного фонда к теплу. Глава округа вместе со своим первым заместителем Петром Мошкиным взяли ситуацию под особый контроль.