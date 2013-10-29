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» » В Кыштыме в двух десятках многоквартирных домов батареи станут горячими уже сегодня

В Кыштыме в двух десятках многоквартирных домов батареи станут горячими уже сегодня

Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: ЖКХ

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Утром на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа обсуждался только один вопрос – начало отопительного сезона.

 

Напомним, соответствующее постановление глава округа Людмила Шеболаева подписала в минувшую пятницу, 22 сентября. Однако график подключения жилых домов предоставила пока только одна управляющая компания – «Комфорт».

 

Как сказал на совещании директор этой компании Дмитрий Двукраев, сегодня тепло придёт в 20 многоквартирных домов. Это дома № 2, 4, 6, 8, 10 на улице Дёмина, № 123, 131, 133, 135 на Карла Либкнехта, а также ряд многоквартирных домов на улицах Красной Звезды и Челюскинцев.

 

Под управлением «Комфорта» находится 56 домов. Все они будут подключены к отоплению в течение двух-трёх дней.

 

Что касается остальных управляющих компаний, то на сегодня больше ни одна из них ещё не предоставила графика подключения жилищного фонда к теплу. Глава округа вместе со своим первым заместителем Петром Мошкиным взяли ситуацию под особый контроль.

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Что касается остальных управляющих компаний, то на сегодня больше ни одна из них ещё не предоставила графика подключения жилищного фонда к теплу.
ЖКХ на "нижнем", конечно, тоже "спит". Нам с прошлого года счетчики с регулированием обещали, но пока ни счетчиков, ни регулирования, ни тепла. Возможно, стоит подумать о "Комфорте" в наших квартирах...
 
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