В Кыштыме завершается отопительный сезон
Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: ЖКХ
Сегодня во второй половине дня в администрации округа было принято решение об окончании отопительного сезона в связи с устойчивыми благоприятными погодными условиями.
Интерактивный опрос показал, что такое предложение поддерживают 53 процента горожан, уставших от духоты в квартирах. При этом в выигрышном положении оказались те жильцы многоэтажек, чьи дома оборудованы приборами учёта и регулирования подачи теплоносителя. Во многих из таких домов отопление уже отключено, что экономит и оплату за эту услугу.
Начиная с сегодняшнего дня, теплоснабжающие организации начинают поэтапное отключение потребителей – жилой сектор, школы, учреждения и организации от теплоснабжения. До особого распоряжения исключение сделано только для детских садов, отделений центральной городской больницы, детского дома и социального приюта.
В прошлом году отключение теплоснабжения началось с 5 мая.
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