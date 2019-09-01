Прокурор города Кыштыма пригрозил тем, кто может сорвать начало отопительного сезона Автор: КР от Вчера, 10:13 Категория: ЖКХ 0 В предстоящую среду назовут дату начала отопительного сезона в Кыштымском городском округе. Об этом сегодня на оперативном совещании в администрации сообщила глава округа Людмила Шеболаева. На данный момент все котельные уже получили паспорта готовности к зиме. Доработкой неправильно оформленных документов, для получения таких паспортов, как раз до среды будут заниматься управляющая компания «Комфорт», отдел ЗАГС, управление культуры, многофункциональный центр, комплексный центр обслуживания населения. Нет паспортов готовности к зимнему отопительному сезону и у федеральных служб – Кыштымского городского суда, налоговой инспекции, службы судебных приставов, пожарных. Завтра их представителей соберут в администрации Кыштымского городского округа. Присутствующий на совещании прокурор города Кыштыма Сергей Волков пригрозил возбуждением административных дел по отношению к тем, кто может сорвать начало отопительного сезона. Он также отметил, что управляющие компании могли и раньше назначенного срока, а именно 16 сентября, получить паспорта готовности. Многие из них получат паспорта только завтра. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева приняла решение, учитывая неблагоприятный прогноз погоды, распоряжение о начале отопительного сезона подписать уже в эту среду. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить