В Кыштыме начинается отопительный сезон Автор: КР от Сегодня, 15:03 Категория: ЖКХ 0 Завтра, 6 сентября, будет включено отопление в детских садах нашего округа и в отделениях кыштымской городской больницы. Решение об этом сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями приняла глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. По словам заместителя главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александра Кочерещенко, больница, детские сады и школы к отопительному сезону полностью готовы. Общая готовность объектов и жилого фонда Кыштымского округа к зиме составляет 95 процентов. На особом контроле – подготовка домов, находящихся в непосредственном управлении жителями. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить