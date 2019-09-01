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В Кыштыме начинается отопительный сезон

Автор: КР от Сегодня, 15:03 Категория: ЖКХ

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Завтра, 6 сентября, будет включено отопление в детских садах нашего округа и в отделениях кыштымской городской больницы.

 

Решение об этом сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями приняла глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

По словам заместителя главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александра Кочерещенко, больница, детские сады и школы к отопительному сезону полностью готовы.

 

Общая готовность объектов и жилого фонда Кыштымского округа к зиме составляет 95 процентов. На особом контроле – подготовка домов, находящихся в непосредственном управлении жителями.


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