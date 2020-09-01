В Кыштыме завершается подготовка к отопительному сезону

Сегодня, 10:17 Категория: ЖКХ

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Жилищный фонд и учреждения социальной сферы к зимнему периоду готовы. Такие данные озвучил на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа первый заместитель Пётр Мошкин.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, в настоящее время АО «Челябкоммунэнерго» завершает капитальный ремонт магистрального трубопровода на улице Ленина.

Бригада «ЮжуралспецМВ» капитально отремонтировала теплотрассу на улице Дзержинского. Завершается и ремонт магистральных теплосетей на Каолиновом на улице Боровой. На очереди – ремонт на улице Зелёной. Наряду с теплоснабжающими организациями к зиме готовится и муниципальное предприятие «Кыштымводоканал». В ближайшие дни параллельно с работой на магистральных тепловых сетях начнутся ремонтные работы по замене водоводов на улицах Зелёной и Чехова.

Этим летом проведена большая подготовительная работа на сетях тепло-, энерго- и водоснабжения. Готовность округа к зимнему периоду составляет 99 процентов. Глава округа Людмила Шеболаева поручила руководителям учреждений социальной сферы, ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ завершить до 10 сентября подготовку обязательного пакета документов для получения Кыштымским городским округом паспорта готовности к отопительному сезону.