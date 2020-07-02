В районе Нижнего Кыштыма начнётся опрессовка теплосетей. Будет отключено горячее водоснабжение

Вчера, 12:00 Категория: ЖКХ

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С 6 по 19 июля в районе Нижнего Кыштыма пройдут регламентные работы по опрессовке теплосетей. А в августе на время гидравлических испытаний без горячего водоснабжения останутся жители домов в районе Каолинового. Котельные в обоих районах обслуживает ООО «ЮжуралспецМВ». Компания планирует капитально отремонтировать участок теплосети от дома № 1 до № 11 на улице Боровой по нечётной стороне.

Ежедневно, с утра до вечера, бригада «ЮжуралспецМВ» трудится и в машгородке. Планируется капитально отремонтировать 115 метров трубопровода. Работы начались 8 июня, срок выполнения – полтора месяца. Все мероприятия выполняются в рамках подготовки жилого фонда к новому отопительному сезону и для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей. Помимо замены участка трубопровода на улице Дзержинского, будет смонтирован ввод в дома № 4 и 6 на улице Дзержинского, а также в дом № 7 на улице Республики. Как поясняет директор компании Сергей Гермашев, это позволит существенно повысить качество теплоснабжения, и жители данных домов забудут о перебоях в теплоносителе.