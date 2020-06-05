В Кыштыме капремонт теплосети на улице Свердлова идёт согласно графику производства работ

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Фото с сайта adminkgo.ru

В Кыштыме продолжается капитальный ремонт участка магистрального трубопровода от дома №7 на улице Соц.Штурма до дома №115 на улице Свердлова.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, до конца месяца подрядчик ООО «РиКС» (г. Челябинск) должен завершить все запланированные работы, чтобы затем провести обязательные гидравлические испытания нового участка тепловой сети от центральной котельной и возобновить подачу горячего водоснабжения.

По словам генерального директора АО «Челябкоммунэнерго» Александра Ющенко, данный участок магистрального трубопровода прокладывался на косогоре ещё в советские времена.

– Теплосеть была уложена в монолит. Данное техническое решение не позволяло проводить нормативное техническое обслуживание данного участка, работать с данным участком было затруднительно. Сейчас будет смешанная прокладка сети: от церкви горизонтально пойдёт подземный канал вдоль гаражей, а затем небольшой участок надземной воздушной тепловой сети, который опустится к дому №115 на улице Свердлова, – рассказал Александр Иванович.