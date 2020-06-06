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В Кыштыме на улице Дзержинского начинается капремонт теплосети

Сегодня, 10:19 Категория: ЖКХ
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Сегодня, 8 июня, компания «ЮжуралспецМВ» приступает к капитальному ремонту теплосети на улице Дзержинского в Кыштыме. В ходе работ заменят участок трубопровода и монтаж вводов в дома на улицах Дзержинского, 4, 6 и Республики, 7.

Помимо вышеуказанных адресов, горячее водоснабжение отключат в домах по нечётной стороне улицы Республики. За полтора месяца подрядчику предстоит выполнить большой объём работ в рамках подготовки жилого фонда к новому отопительному сезону и для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей.


Напомним, с 1 июня ООО «ЮжуралспецМВ» проводит обязательные регламентные гидравлические испытания тепловых сетей от котельной на улице Гузынина. По данным управления городского хозяйства, не выдержали опрессовку два участка на улицах Ленина, 4 и Кооперативная,2, где будут проведены ремонтные работы.

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Теги: Кыштым капремонт ЖКХ ЮжуралспецМВ горячая вода

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