Жители Кыштыма до конца этого года освобождаются от поверки приборов учёта

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Согласно постановлению Правительства РФ, отменена поверки бытовых приборов учёта с 6 апреля до конца 2020 года. Постановление принято в целях минимизации рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), поскольку поверка бытовых приборов учёта требует непосредственного нахождения специалиста в жилом помещении собственника.

Постановление распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. Об этом сообщает Росстандарт. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчёта оплаты потребленных коммунальных услуг, в том числе с истекшим сроком поверки.

Росстандарт обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учёта. Поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учёта физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.