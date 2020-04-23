Жители Кыштыма могут не проводить поверку счётчиков

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Такая информация размещена на официальном сайте Росстандарта. Для физических лиц в России отменили поверки счётчиков до 1 января 2021 года. Изменения коснутся и тех, чей срок поверки уже истёк.



При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов. Штрафы и пени взыскиваться не будут.



Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание, что мошенники могут предлагать услуги поверки приборов учёта. Однако она будет ложной, никаких действий со счётчиком до конца года делать не нужно.