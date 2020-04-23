Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Жители Кыштыма могут не проводить поверку счётчиков

Сегодня, 12:40 Категория: Общество
290
0

 

Такая информация размещена на официальном сайте Росстандарта. Для физических лиц в России отменили поверки счётчиков до 1 января 2021 года. Изменения коснутся и тех, чей срок поверки уже истёк.


При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов. Штрафы и пени взыскиваться не будут.


Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание, что мошенники могут предлагать услуги поверки приборов учёта. Однако она будет ложной, никаких действий со счётчиком до конца года делать не нужно.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Росстандарт поверка счётчиков

Похожие публикации:

В Кыштыме мошенники настойчиво предлагают провести замену электросчётчиков

В Кыштыме управляющие компании убеждают собственников жилья обзавестись общедомовыми тепловыми счётчиками

В Кыштыме заказчикам услуг по установке газовых счётчиков нужно держать ухо востро

Эффект экономии

Электросчётчики разбивают вдребезги

Комментарии:

Добавить