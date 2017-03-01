В Кыштыме произведут перерасчёт за теплоснабжение по платежам, начисленным с использованием повышающего коэффициента

Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: ЖКХ

Напомним, за январь повышающий коэффициент 1,5 при начислениях платы за теплоснабжение применила теплоснабжающая организация «ЮжУралСпецМВ». Это коснулось жителей микрорайонов Нижнего Кыштыма и машгородка.

Формально предприятие действовало в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2016 года N 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг». В соответствии с этим постанволением, в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным прибором учёта тепловой энергии при наличии условий для его установки, расчёт за отопление производится по нормативу с повышающим коэффициентом.

Однако уже в этом году 29 февраля вышло новое постановление правительства РФ № 232, которое отменяет повышающий коэффициент к начислениям платы за отопление, причём оно вступило в силу с 1 января 2017 года.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Татьяна Лебзина, ООО «ЮжУралСпецМВ» в марте пересчитает начисления за январь и февраль и исключит суммы повышающего коэффициента.

В Кыштымском округе из шести действующих теплоснабжающих организаций коэффициент 1,5 применила только компания «ЮжУралСпецМВ». Эта тема обсуждалась в феврале на совещании в администрации округа. На нём было принято решение установить мораторий на использование повышающего коэффициента. При этом управляющим компаниям до 10 апреля вменили в обязанность убедить собственников многоквартирных домов, не имеющих коллективных приборов учёта тепла, провести собрания, чтобы принять решение об их установке.

Постановление № 232 не отменяет повышающий коэффициент при начислениях платы за услуги холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учёта названных ресурсов, при наличии технической возможности установки таких приборов учета. Отмена повышающего коэффициента при начислениях платы за отопление не освобождает собственников помещений многоквартирных домов от установки коллективных приборов учёта тепловой энергии.