В Кыштыме за десять лет уровень газификации частного сектора увеличился в семь с половиной раз

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Такие данные содержатся в отчёте главы Кыштымского городского округа за 2019 год, опубликованном на официальном сайте администрации округа.

Всего на территории нашего округа в прошлом году сдано 1 954 метра сетей газопровода высокого и низкого давления для подведения к индивидуальным жилым домам по улицам К.Либкнехта, Калинина, Челябинская, К.Косолапова.

На очереди – газификация района ЧГРЭС, улиц Малышева и К. Либкнехта, а также разработка проекта газификации для района частного сектора Нижнего Кыштыма.

В настоящее время из шести тысяч 601 частного домовладения потребителями газа являются порядка 2 040.

По данным, опубликованным в отчёте, в 2010 году в Кыштымском округе было газифицировано лишь 4,1 процента частных жилых домов. В 2017 году этот показатель составил 24,3 процента. На конец 2019 года – 31 процент.