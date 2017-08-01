В Кыштыме продолжится газификация жилого сектора
Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: ЖКХ
Как сообщил сайту «КР» начальник муниципального учреждения «Отдел капитального строительства» Сергей Глазков, на все объекты газификации Кыштымскому городскому округу в этом году выделено около восьми миллионов рублей.
Из этой суммы 900 тысяч рублей – на газификацию 10 домов на улице 2-я Южная. Проект по газификации частного сектора домов на улицах К. Либкнехта, Калинина, Челябинская и Клима Косолапова потребует 6,5 миллиона рублей. Подрядчики будут определяться через аукционы.
Ещё один проект стоимостью в 680 тысяч рублей находится в стадии исполнения. Он предусматривает газификацию домов 4, 5 и 6 на улице Станция Графитовая. На сетевой газ будет переведён многоквартирный дом под номером 8 на этой же улице. В сентябре построенный газопровод уже планируется запустить в эксплуатацию.
По итогам 2016 года в Кыштымском округе уровень газификации частного сектора составил 22 процента. Для сравнения, в 2010 году было 4,1 процента.
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