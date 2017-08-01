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В Кыштыме продолжится газификация жилого сектора

Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: ЖКХ

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Как сообщил сайту «КР» начальник муниципального учреждения «Отдел капитального строительства» Сергей Глазков, на все объекты газификации Кыштымскому городскому округу в этом году выделено около восьми миллионов рублей.

 

Из этой суммы  900 тысяч рублей – на газификацию 10 домов на улице 2-я Южная. Проект по газификации частного сектора домов на улицах К. Либкнехта, Калинина, Челябинская и Клима Косолапова  потребует  6,5 миллиона рублей.  Подрядчики будут определяться через  аукционы.

 

Ещё один проект стоимостью в 680 тысяч рублей находится в стадии исполнения.  Он предусматривает газификацию домов 4, 5 и  6 на улице Станция Графитовая. На сетевой газ будет переведён многоквартирный дом под номером  8 на  этой же улице. В сентябре построенный газопровод уже планируется запустить в эксплуатацию.

 

По итогам 2016 года в Кыштымском округе уровень газификации частного сектора составил 22 процента. Для сравнения, в 2010 году было 4,1 процента.

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