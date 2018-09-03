В Кыштыме к отоплению ещё только подключают детские сады, а во всём Кусинском районе уже тепло

Автор: КР от Сегодня, 15:19 Категория: ЖКХ

Вчера сайт ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщил, что в семи муниципалитетах начался отопительный сезон. В Златоусте, Усть-Катаве, Верхнем Уфалее, Саткинском и Аргаяшском районах, а также в Кыштыме начали подавать тепло в учреждения социальной сферы.

А вот в Кусинском районе, как сказала сайту «КР» главный редактор газеты «Жизнь района» Светлана Ушакова, в тепле живут уже все.

– Постановления о начале отопительного сезона в Кыштыме пока не подписано, – сказал сайту «КР» заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Однако начать его подавать потребителям Кыштымский городской округ готов. Напомню, что объекты социальной сферы и жильцы многоквартирных домов, которые оборудованы приборами учёта тела, могут подать заявления в теплоснабжающую организацию о включение отопления, не дожидаясь выхода соответствующего распоряжения.

Как удалось выяснить редакции «КР», центральная городская больница и школы Кыштымского округа пока тоже не подключены к отоплению.

– Тепло начали подавать в детские сады Нижнего Кыштыма, – сказала нашему сайту ведущий специалист управления по делам образования Светлана Киселёва. – В остальных районах города отопление в детсадах будут подключаться постепенно.