В Кыштыме к отоплению ещё только подключают детские сады, а во всём Кусинском районе уже тепло Автор: КР от Сегодня, 15:19 Категория: ЖКХ 0 Вчера сайт ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщил, что в семи муниципалитетах начался отопительный сезон. В Златоусте, Усть-Катаве, Верхнем Уфалее, Саткинском и Аргаяшском районах, а также в Кыштыме начали подавать тепло в учреждения социальной сферы. А вот в Кусинском районе, как сказала сайту «КР» главный редактор газеты «Жизнь района» Светлана Ушакова, в тепле живут уже все. – Постановления о начале отопительного сезона в Кыштыме пока не подписано, – сказал сайту «КР» заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. – Однако начать его подавать потребителям Кыштымский городской округ готов. Напомню, что объекты социальной сферы и жильцы многоквартирных домов, которые оборудованы приборами учёта тела, могут подать заявления в теплоснабжающую организацию о включение отопления, не дожидаясь выхода соответствующего распоряжения. Как удалось выяснить редакции «КР», центральная городская больница и школы Кыштымского округа пока тоже не подключены к отоплению. – Тепло начали подавать в детские сады Нижнего Кыштыма, – сказала нашему сайту ведущий специалист управления по делам образования Светлана Киселёва. – В остальных районах города отопление в детсадах будут подключаться постепенно. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить