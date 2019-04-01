В Кыштыме пожароопасный сезон установят с предстоящей пятницы

Автор: КР от Сегодня, 10:29 Категория: Общество

В этом году пожароопасный сезон в лесах Челябинской области будет установлен с 5 апреля. В прошлом году он начался на 10 дней позднее.

Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер. Такое же постановление будет издано и главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой.

В минувший понедельник первый заместитель главы округа Пётр Мошкин на расширенном оперативном совещании доложил о готовности муниципалитета к пожароопасному периоду.

В прошлом году пожароопасный период в лесах Южного Урала длился 200 дней. Он был завершён 1 ноября. Сложная лесопожарная обстановка складывалась в Аргаяшском, Брединском, Красноармейском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском, Чебаркульском муниципальных районах и в Кыштымском городском округе. На этих территориях произошло 62 процента пожаров от их общего количества по региону.





Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, ежегодное тактико-специальное учение по привлечению сил и средств по тушению лесных пожаров пройдёт в Кыштыме в районе Голой сопки 23 апреля.