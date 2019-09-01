В Кыштыме возрастает активность избирателей на выборах губернатора Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 14:19 Категория: Общество 0 Для тех, кто голосует впервые, подготовлены специальные подарки. На 14 часов явка на выборы губернатора Челябинской области составила 29,55 процента. Свой выбор сделали уже 8 713 кыштымцев. Напомним, для тех, кто голосует впервые, подготовлены специальные подарки. Таких в нашем округе 540 человек. В знак поощрения за выполнение гражданского долга им вручают футболки, ручки и блокноты с логотипами выборов губернатора Челябинской области.- Мне 18 лет, голосую в первый раз, - сказал сайту «КР» Дмитрий Шарабрин. - Мои родители всегда ходят на выборы. И в этот раз даже не обсуждалось идти или нет. Я сделал свой взвешенный выбор на избирательном участке в школе № 10. Было очень приятно получить подарок.Отметим, что многие студенты из Кыштыма, которые сейчас учатся в других городах, получили открепительные удостоверения, чтобы проголосовать по месту пребывания. В избирательной комиссии Челябинской области открыта горячая линия для обращений граждан. В случае нарушений на избирательных участках можно позвонить по телефону 8 (351) 727-71-06. Звонки принимаются сегодня до 20 часов, а также 9 и 10 сентября с 9 до 18 часов. Жители Кыштыма могут сегодня бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом. Маршрутные такси курсируют так же, как и в будни, в том числе по садовых направлениям. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить