В Кыштыме утверждён график отключения горячей воды в летний период

Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: ЖКХ

Вчера на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева указала своим заместителям о необходимости строгого контроля за проведением планового ремонта котельных в летний период.

Выяснилось, что потребителям услуг центральной котельной графики подомового обслуживания сетей на время отключения ГВС не предоставили управляющая компания «Три кита» и «УЖХ». От них потребовали подготовить их до среды и четверга соответственно.

Со вчерашнего дня и до 26 мая горячее водоснабжение отключено в многоквартирных домах посёлка Тайгинка.

Сегодня начнутся работы на котельной посёлка Слюдорудника. Они продлятся до 27 мая.

Котельная, расположенная на улице Гузынина, будет на плановом ремонте с 27 мая. Горячее водоснабжение жителям машгородка и центра вернётся 9 июня.

На день позже, и до 10 июня, работы пройдут и на котельной городской больницы имени А. П. Силаева.

Потребителей горячего водоснабжения от центральной котельной отключат 17 июня на две недели. А с 25 числа того же месяца работы пройдут на котельных на Ближней Даче и района Южной. Завершатся они 8 июля.

С 1 июля без горячей воды останутся потребители микрорайона Нижнего Кыштыма. Стоит надеяться, что повторения прошлогодней ситуации здесь не произойдёт. Напомним, компания «ЮжУралСпецМВ» горячую воду включила лишь после вмешательства региональной прокуратуры. Сейчас же она обязана сделать это до 14 июля.

На две недели, с 9 июля, без горячего водоснабжения останутся и потребители котельных бывшего огнеупорного завода и расположенной на улице Нязепетровская, 1а. А с 23 июля по 5 августа плановые работы пройдут на котельных Нефтебазы и Щорса, 50.

Последними две недели без горячей воды проведут жители микрорайона Каолиновой. Горячее водоснабжение там будет отключено с 5 по 18 августа.