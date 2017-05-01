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В Кыштыме горячую воду отключают поэтапно

Автор: КР от Вчера, 12:51 Категория: ЖКХ

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С прошлой недели от горячего водоснабжения отключен крупный микрорайон Нижнего Кыштыма. Как сообщил сегодня на оперативном  совещании начальник кыштымского участка ООО «ЮжУралСпецМС» Валерий Пашко, гидравлические испытания сетей в этом районе пройдут завтра.

 

Согласно постановлению администрации округа, с 14 июня по 28 июня будет приостановлено теплоснабжение самого крупного района – Верхнего Кыштыма – и потребителей центральной котельной «Челябкоммунэнерго».

 

Начальник участка обособленного подразделения этой компании Александр Сатонин сообщил на сегодняшнем совещании, что компания обратилась в администрацию округа с просьбой продлить срок гидравлических испытаний до 5 июля. Это связано с капитальным ремонтом  участка магистрали в головной тепловой камере центральной котельной. Трубу диаметром 500 миллиметров здесь  заменят на 700-миллиметровую.

 

Первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин уточнил, что этот вопрос ещё будет обсуждаться и окончательное решение появится в ближайшие дни.

 

Завтра горячее водоснабжение будет отключено  в районе  улицы 2-я Южная. «Челябкоммунэнерго» до 14 июля, как указано в постановлении администрации округа, проведёт в этот период испытания и подготовку сетей новой блочно-модульной котельной для работы в зимних условиях.

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