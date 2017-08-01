В Кыштыме глава округа указала управляющим компаниям на недоработки с населением
Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: ЖКХ
Как уже сообщалось на сайте «КР», с 8 часов 29 августа до 8 часов 30 августа будет отключено горячее водоснабжение в 15 домах и двух детских садах в районе радиогородка. В это время подрядная организация «ВСК-11» проведёт врезку на улице К. Либкнехта нового участка магистрали в действующую сеть. Напомним, в период капитального ремонта теплосети в районе магазина № 20 в этом районе с июня без горячей воды остались 12 домов.
Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева ещё раз попросила руководителя обособленного подразделения Челябкоммунэнерго в Кыштыме Александра Сатонина доложить о готовности к перерезке трубопровода. По его словам, всё будет сделано в срок и качественно.
Кром того, представитель ООО «ЮжУралСпецМВ» Александр Цветков сообщил, что с 31 августа возобновится подача горячей воды в многоквартирные дома в микрорайоне Каолиновый, который отапливает котельная этого предприятия.
Глава округа поинтересовалась, как управляющие компании оповестили жильцов многоэтажных работ о предстоящих изменениях в режиме горячего водоснабжения. Оказалось, что об отключении с 29 на 30 августа жильцов не предупредили ни компания «Комфорт», ни «Гарант». Нет соответствующих объявлений и на подъездах в Каолиновом. Людмила Шеболаева потребовала устранить эти пробелы – не все жильцы следят за информацией в СМИ.
Комментарии
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