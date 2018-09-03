В Кыштыме водоснабжение восстановят досрочно Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: ЖКХ 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», из-за неотложных работ на трансформаторной подстанции водоочистной станции «Сугомак» весь город будет временно отключён от водоснабжения. Ремонтные работы начнутся в 23 часа пятницы. Восстановление водоснабжения в разных районах планировалось в разное время. Однако, как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, возобновление подачи воды потребителям начнётся к 14 часам субботы. Исключение составят улицы частного сектора: Кутузова, Мира, В. Сергеевой, 2-я Дачная и Сугомакской. Там водоснабжение появится около 19 часов. На эти улицы будет организован подвоз воды. Все службы экстренного реагирования и жизнедеятельности округа на период отключения водоснабжения будут переведены в режим повышенной готовности. После запуска системы водоснабжения возможны отклонения по цветности воды, поэтому в течение двух часов её использование возможно только для бытовых нужд и в технических целях. Но и после этого воду желательно кипятить. Одновременно с запуском будет проводиться анализ воды специализированной лабораторией. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить