В Кыштыме водоснабжение восстановят досрочно

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: ЖКХ

Как уже сообщалось на сайте «КР», из-за неотложных работ на трансформаторной подстанции водоочистной станции «Сугомак» весь город будет временно отключён от водоснабжения. Ремонтные работы начнутся в 23 часа пятницы.

Восстановление водоснабжения в разных районах планировалось в разное время. Однако, как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, возобновление подачи воды потребителям начнётся к 14 часам субботы. Исключение составят улицы частного сектора: Кутузова, Мира, В. Сергеевой, 2-я Дачная и Сугомакской. Там водоснабжение появится около 19 часов.

На эти улицы будет организован подвоз воды. Все службы экстренного реагирования и жизнедеятельности округа на период отключения водоснабжения будут переведены в режим повышенной готовности.

После запуска системы водоснабжения возможны отклонения по цветности воды, поэтому в течение двух часов её использование возможно только для бытовых нужд и в технических целях. Но и после этого воду желательно кипятить. Одновременно с запуском будет проводиться анализ воды специализированной лабораторией.