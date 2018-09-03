Во всём Кыштыме отключат водоснабжение, но в разных районах оно возобновится в разное время

Автор: КР от Вчера, 14:51 Категория: Общество

Это вызвано неотложными ремонтными работами на водоочистной станции «Сугомак». Они начнутся в ночь с 21 сентября и будут полностью завершены 22 сентября.

В 23 часа в пятницу, 21 сентября, будет отключено электроснабжение на водоочистной станции «Сугомак», после чего к ремонтным работам в системе водоснабжения сразу же приступят бригады Кыштымводоканала, к электрическим – специалисты соответствующего профиля.

Ремонтные работы будут вестись одновременно, поэтому на шесть часов потребуется полное отключение водоснабжения во всём городе. Но возобновится оно в разных районах в разное время.

Несмотря на технические сложности, все работы на трансформаторной подстанции будут проведены в предельно сжатые сроки. Водоснабжение потребителей центральной части города, районов ЧГРЭС и Нижнего Кыштыма полностью восстановят к шести часам утра в субботу, 22 сентября.

Одновременно с отключением электроснабжения на водоразборной станции «Сугомак», в 23 часа 21 сентября будет отключена и вторая «нитка» центрального водовода, которая обеспечивает районы Южной, Острова, радиогородка, Каолинового и часть улицы Калинина (от улицы Репина до профилактория «Южный»). Водоснабжение в этих районах восстановится к 12 часам.

В связи с необходимостью ликвидации локальных утечек на водопроводе, на улицах Кутузова, Мира, В. Сергеевой, 2-я Дачная, Сугомакская подача воды возобновится в 19 часов. Но для жителей данных улиц будет организован подвоз воды.

Маломобильные группы населения – инвалиды и ветераны – закреплены за социальными работниками. В водоразборных колонках воды не будет, так как они находятся на централизованной системе водоснабжения.

Все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения переведут на особый режим работы. Их взаимодействие будет координировать первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин.

В связи с проводимыми работами на сетях водопровода после возобновления водоснабжения и активного водозабора воды населением возможны отклонения в её цветности, поэтому для питья и приготовления пищи используйте только кипячёную воду. После возобновления водоснабжения системный анализ воды будет вести специализированная лаборатория.