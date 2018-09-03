Во всём Кыштыме отключат водоснабжение, но в разных районах оно возобновится в разное время Автор: КР от Вчера, 14:51 Категория: Общество 0 Это вызвано неотложными ремонтными работами на водоочистной станции «Сугомак». Они начнутся в ночь с 21 сентября и будут полностью завершены 22 сентября. В 23 часа в пятницу, 21 сентября, будет отключено электроснабжение на водоочистной станции «Сугомак», после чего к ремонтным работам в системе водоснабжения сразу же приступят бригады Кыштымводоканала, к электрическим – специалисты соответствующего профиля. Ремонтные работы будут вестись одновременно, поэтому на шесть часов потребуется полное отключение водоснабжения во всём городе. Но возобновится оно в разных районах в разное время. Несмотря на технические сложности, все работы на трансформаторной подстанции будут проведены в предельно сжатые сроки. Водоснабжение потребителей центральной части города, районов ЧГРЭС и Нижнего Кыштыма полностью восстановят к шести часам утра в субботу, 22 сентября. Одновременно с отключением электроснабжения на водоразборной станции «Сугомак», в 23 часа 21 сентября будет отключена и вторая «нитка» центрального водовода, которая обеспечивает районы Южной, Острова, радиогородка, Каолинового и часть улицы Калинина (от улицы Репина до профилактория «Южный»). Водоснабжение в этих районах восстановится к 12 часам. В связи с необходимостью ликвидации локальных утечек на водопроводе, на улицах Кутузова, Мира, В. Сергеевой, 2-я Дачная, Сугомакская подача воды возобновится в 19 часов. Но для жителей данных улиц будет организован подвоз воды. Маломобильные группы населения – инвалиды и ветераны – закреплены за социальными работниками. В водоразборных колонках воды не будет, так как они находятся на централизованной системе водоснабжения. Все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения переведут на особый режим работы. Их взаимодействие будет координировать первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. В связи с проводимыми работами на сетях водопровода после возобновления водоснабжения и активного водозабора воды населением возможны отклонения в её цветности, поэтому для питья и приготовления пищи используйте только кипячёную воду. После возобновления водоснабжения системный анализ воды будет вести специализированная лаборатория. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить