Во всём Кыштыме отключат водоснабжение

Автор: КР от Вчера, 14:04 Категория: Общество

На трансформаторной подстанции водоразборной станции «Сугомак» будут производиться профилактические работы. В связи с этим её на шесть часов отключат от энергоснабжения, в результате чего население Кыштыма останется без водоснабжения.

Завтра в администрации Кыштымского городского округа определятся с датой и временем отключения воды в городе. Будет рассматриваться несколько вариантов.

Как сказали сайту «КР» в Кыштымском водоканале, оптимальное начало работ в ночь – с 23 часов. Тогда потребители центра, районов ЧГРЭС и Нижнего Кыштыма практически не заметят отключения от водоснабжения. Утром из крана уже будет бежать вода. Отключение продлится не более шести часов.

На второй ветке водопровода, которая обеспечивает районы Острова, радиогородка, Каолинового и часть улицы Калинина, задержка возобновления водоснабжения составит 13 часов. Позже всех вода придёт к потребителям на улицах Кутузова, Мира, В. Сергеевой, 2-я Дачная, Сугомакская. Здесь, если вода будет отключена с 23 часов, её возобновление станет возможным к 19 часам.

Во время отключения воды водоканал будет производить работы локального характера на участках, где были ранее обнаружены утечки. После возобновления водоснабжения населению необходимо будет пропустить воду в кранах, так как первое время она будет идти грязной.

О точной дате сообщим дополнительно. Следите за нашими новостями.