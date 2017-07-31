Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме водоснабжение было возобновлено досрочно

В Кыштыме водоснабжение было возобновлено досрочно

Автор: КР от 31-07-2017, 12:38 Категория: ЖКХ

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Напомним, в ночь с минувшей пятницы на субботу Кыштымводоканал проводил ремонтные работы на своих объектах. Это повлекло полное отключение водоснабжения в городе, поэтому вся подготовка и сами работы находились под контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям и управления гражданской защиты.

 

Сегодня на оперативном совещании у главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой подвели итоги. Директор Кыштымводоканала Сергей Дайбов доложил о том, что ремонт на насосно-фильтровальной станции «Сугомак» и на третьем подъёме на улице Челюскинцев выполнены в полном объёме и досрочно.

 

По утвержденному графику на эти работы отводилось 12 часов – с 22:00 пятницы до 10:00 субботы. Предполагалось, что водоснабжение в нормальном режиме будет восстановлено к 14:00. В реальности уже в 6 часов субботы ремонт был закончен, и в систему началась подача воды. Котельные,  также своевременно обеспечили возобновление режима горячего водоснабжения.

 

Как сообщил на совещании и. о. начальника управления гражданской защиты Виктор Ступацкий, жалоб от населения в ЕДДС не поступало. Зато поутру, обнаружив в кранах воду, некоторые кыштымцы звонили и спрашивали, когда же будет отключение.

 

Глава округа Людмила Шеболаева высоко оценила чёткую работу Кыштымводоканала, управления гражданской защиты и других служб, которые участвовали в подготовке и проведении мероприятий по водоотключению.  

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter