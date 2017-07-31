В Кыштыме водоснабжение было возобновлено досрочно
Автор: КР от 31-07-2017, 12:38 Категория: ЖКХ
Напомним, в ночь с минувшей пятницы на субботу Кыштымводоканал проводил ремонтные работы на своих объектах. Это повлекло полное отключение водоснабжения в городе, поэтому вся подготовка и сами работы находились под контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям и управления гражданской защиты.
Сегодня на оперативном совещании у главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой подвели итоги. Директор Кыштымводоканала Сергей Дайбов доложил о том, что ремонт на насосно-фильтровальной станции «Сугомак» и на третьем подъёме на улице Челюскинцев выполнены в полном объёме и досрочно.
По утвержденному графику на эти работы отводилось 12 часов – с 22:00 пятницы до 10:00 субботы. Предполагалось, что водоснабжение в нормальном режиме будет восстановлено к 14:00. В реальности уже в 6 часов субботы ремонт был закончен, и в систему началась подача воды. Котельные, также своевременно обеспечили возобновление режима горячего водоснабжения.
Как сообщил на совещании и. о. начальника управления гражданской защиты Виктор Ступацкий, жалоб от населения в ЕДДС не поступало. Зато поутру, обнаружив в кранах воду, некоторые кыштымцы звонили и спрашивали, когда же будет отключение.
Глава округа Людмила Шеболаева высоко оценила чёткую работу Кыштымводоканала, управления гражданской защиты и других служб, которые участвовали в подготовке и проведении мероприятий по водоотключению.
Комментарии
В Кыштыме построят шикарную набережную (Антошка)
Очень жаль, что каменную стену разрушат... >>>
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (VB68)
Как поиски прекратили? Ведь не нашли же деда,а вдруг еще жив? >>>
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (Володя)
Некогда им . У них соревнования. >>>
Спасатели из Кыштыма соревнуются за Кубок начальника областной поисково-спасательной службы (Володя)
"Спасатели в разных городах Южного Урала демонстрируют свои навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оказывают первую помощь пострадавшим и соревнуютс >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Гость Наталья)
В том то и дело, что воды нет с июня месяца, а не с 5 июля. Сначала обещали 5 июля горячую воду, потом - 10 августа, а теперь - конец августа. Это просто издевательство над людьми, у многих маленькие >>>
Все комментарии