Жителей и гостей Кыштыма приглашают на экскурсию по Коноплянке и скандальному кладбищу

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Туризм

В следующее воскресенье, 22 октября, клуб краеведов «Тихое зимовье» и Центр развития туризма Кыштымского городского округа проведут очередную прогулку выходного дня. Она начнётся в 11 часов на привокзальной площади.

Любознательным горожанам расскажут о кыштымском железнодорожном вокзале и стоящей с ним по соседству мечети. Затем все отправятся на Крутояры, как ещё называют Крутые берега. Это побережье реки Кыштымки в том месте, где берут своё начало улицы Калинина, Крестьянская и Юлии Ичёвой.

Следующей остановкой пешего маршрута станет район ЧГРЭС, затем – район Коноплянки. Финальная точка туристической прогулки – кладбище военнопленных Второй мировой войны. Семь лет назад из-за него чуть было не разгорелся международный скандал.

Тогда охотники обнаружили в лесу разбросанные человеческие кости. Оказалось, что вандалы разгромили кладбище, на котором в 40-е годы были похоронены 330 пленных венгров, немцев и австрийцев. После того, как эта история получила широкую огласку в газете «Кыштымский рабочий» и на нашем сайте, все останки были перезахоронены. На поминальной церемонии тогда присутствовали консул, вице-консул и атташе по вопросам обороны Венгрии.

Запись на экскурсию – по телефону 8-902-610-34-99.