Очередная туристическая прогулка в Кыштыме будет посвящена Великой Победе

Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Туризм

Клуб краеведов «Тихое зимовье» и центр развития туризма Кыштымского городского округа приглашают жителей и гостей нашего города на очередную туристическую прогулку. Она состоится в воскресенье, 7 мая, и будет посвящена Великой Отечественной войне.

В роли экскурсовода выступит краевед Алексей Мелентьев. Он проведёт туристов по маршруту под названием «Я помню! Я горжусь!». Прогулка начнётся в полдень у мемориала «Вечный огонь» в центре города и завершится у мемориала «Скорбящая мать» в районе радиозавода.

Экскурсия продлится около полутора часов. Участие в ней бесплатное, единственное условие – наличие георгиевской ленточки. Предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.