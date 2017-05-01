Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Очередная туристическая прогулка в Кыштыме будет посвящена Великой Победе
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

Очередная туристическая прогулка в Кыштыме будет посвящена Великой Победе

Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Туризм

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Клуб краеведов «Тихое зимовье» и центр развития туризма Кыштымского городского округа приглашают жителей и гостей нашего города на очередную туристическую прогулку. Она состоится в воскресенье, 7 мая, и будет посвящена Великой Отечественной войне.

 

В роли экскурсовода выступит краевед Алексей Мелентьев. Он проведёт туристов по маршруту под названием «Я помню! Я горжусь!». Прогулка начнётся в полдень у мемориала «Вечный огонь» в центре города и завершится у мемориала «Скорбящая мать» в районе радиозавода.

 

Экскурсия продлится около полутора часов. Участие в ней бесплатное, единственное условие – наличие георгиевской ленточки. Предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter