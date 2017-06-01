Жителей Кыштыма приглашают на очередную увлекательную прогулку
Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: Туризм
На этот раз клуб краеведов «Тихое зимовье» и центр развития туризма разработали маршрут выходного дня под названием «Кыштым в жизни Павла Карпинского». Ровно 130 лет назад этот один из самых опытных горных инженеров на Урале приехал в наш город по приглашению заводовладельцев.
Округ в то время был в крайне запущенном состоянии, поэтому новому управляющему предстояло провести модернизацию производства, найти новые рынки сбыта продукции, реанимировать золотодобычу.
Спустя десять лет кыштымские заводы стали неузнаваемы. Сам Дмитрий Иванович Менделеев заинтересовался успехами Кыштымского горного округа. Благодаря Павлу Михайловичу через Кыштым прошла железная дорога. Она соединила Челябинск и Екатеринбург и превратила заводской посёлок в город.
Именно Карпинский получил Гран-при в 1900 году на всемирной художественно-промышленной выставке в Париже, и именно ему принадлежат слова, сказанные тогда президенту Франции и вошедшие в историю: «Россия не продаётся!»
В нашем городе Павел Карпинский прожил ровно 20 лет. Он, как и его сыновья, похоронены в Кыштыме. Краевед Ольга Сонина на прогулке выходного дня более подробно расскажет о жизни и деятельности этого человека. Экскурсовод будет ждать всех желающих в предстоящее воскресенье, 11 июня, в 12 часов у ворот усадьбы «Белый дом». Ориентировочно прогулка продлится 2,5 часа. Желательна предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.
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