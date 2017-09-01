В Кыштыме состоится вечер путешественников

Автор: КР от Вчера, 09:40 Категория: Туризм

Автор фото - Мария Сажина

Сегодня в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина пройдёт конкурс «Ходили мы с товарищем…» В нём может принять участие любой турист, желающий поделиться впечатлениями о своём странствии.

– Это может быть отчёт как об однодневном, так и о многодневном путешествии, – сказала сайту «КР» организатор конкурса – руководитель турклуба «КомпасУрала» Алла Алферова. – Одно условие – оно должно было состояться в этом году.

В рамках конкурса объявлено четыре номинации: пеший спортивный поход, путешествие по Уралу, по России и за её пределами. Путешественникам необходимо подготовить рассказ или фото-, видеопрезентацию. На каждое выступление даётся пять минут.

Победителям в каждой номинации подарят рюкзаки. Подробности по телефону 8-908-057-12-78.