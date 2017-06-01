Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жители Кыштыма могут получить путёвки за лучшие фотокадры

Жители Кыштыма могут получить путёвки за лучшие фотокадры

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В нашей стране стартовал фотоконкурс «Россия в кадре», организованный национальным туристическим порталом Russia.Travel. До 22 сентября любой желающий может разместить на сайте журнала «National Geographic Россия» до десяти своих конкурсных кадров, сделанные не позднее, чем пять лет назад.

 

В рамках конкурса объявлено девять номинаций: живые традиции, вид сверху, очарование глубинки, культурное наследие России, праздник к нам приходит, народы России, городской пейзаж, золотые горы и национальные парки и заповедники. Отдельная номинация открыта для юных фотографов – «Россия глазами детей».

 

Главными призами конкурса станут поездки по России. Победители в каждой из номинаций отправятся в путешествие в один из городов – Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Сочи или Екатеринбург.

 

Лучшие работы могут быть опубликованы в журналах «National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler». Подробности – в правилах фотоконкурса.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter