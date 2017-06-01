Жители Кыштыма могут получить путёвки за лучшие фотокадры
Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Общество
В нашей стране стартовал фотоконкурс «Россия в кадре», организованный национальным туристическим порталом Russia.Travel. До 22 сентября любой желающий может разместить на сайте журнала «National Geographic Россия» до десяти своих конкурсных кадров, сделанные не позднее, чем пять лет назад.
В рамках конкурса объявлено девять номинаций: живые традиции, вид сверху, очарование глубинки, культурное наследие России, праздник к нам приходит, народы России, городской пейзаж, золотые горы и национальные парки и заповедники. Отдельная номинация открыта для юных фотографов – «Россия глазами детей».
Главными призами конкурса станут поездки по России. Победители в каждой из номинаций отправятся в путешествие в один из городов – Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Сочи или Екатеринбург.
Лучшие работы могут быть опубликованы в журналах «National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler». Подробности – в правилах фотоконкурса.
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